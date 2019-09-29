تراند اليوم : بالفيديو… إنهيار الفنانة مديحة كامل في برنامج ” الستات ميعرفوش يكدبوا ” لهذا السبب

لم تتمالك الفنانة مديحة حمدي دموعها خلال تذكرها لحظة معرفتها بوفاة ابنها.

حلت مديحة حمدي ضيفة على برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” وخلال الحلقة تذكرت قصة وفاة ابنها “محمد” وهو في عمر عامين.

حكت مديحة أنها في ذلك الوقت كانت تصور مسلسل “عيلة الدوغري” ووقتها تطلب التصوير سفرها إلى خارج مصر، فطمأنتها حماتها أنها ستجلس مع أولادها.

وخلال سفرها سقط ابنها وارتطم رأسه وتكونت مياه على المخ، ودخل في عملية جراحية توفي بعدها، وقتها اتصل زوجها بمخرج المسلسل وحكى له ما حدث وطلب منه ألا يخبر مديحة ويجعلها تعود إلى مصر.

وتذكرت مديحة حمدي هذه الفترة وكم تعامل معها كل زملائها والعاملين في هذا المسلسل بلطف وحنان، حتى عادت إلى مصر وفي المطار استقبلها ابنها الأكبر أحمد وعندما سألته عن شقيقه قال لها إنه ذهب مع الطبيب إلى أمريكا، وبعدها وجدت خالها في المطار فتعجبت كثيرا من حضوره وعدم حضور زوجها، ليخبرها بالأمر، وفي هذه اللحظة لم تتمالك دموعها وبكت في الاستوديو لتقوم المذيعة مفيدة شيحة بتغيير الحديث وسؤالها عن شيء آخر