شكرا لقرائتكم خبر عن ديبورا تشاو تخرج سلسلة ديزنى الجديدة Obi-Wan Kenobi لـ إيوان ماكجريجور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم اختيار المخرجة الكندية ديبورا تشاو لإخراج المسلسل الجديد Obi-Wan Kenobi الذى سيقوم ببطولته الممثل إيوان ماكجريجور.

وأكد ماكجريجور أن المسلسل قيد التنفيذ، حيث قدمت رئيسة شركة Lucasfilmكاتلين كينيدى، معلومات مؤكدة عن المسلسل، وأشارت إلى أن العمل على السيناريو انتهى وسيبدأ التصوير في العام المقبل.

وقامت المخرجة الكندية تشاو بإخراج مجموعة من الأفلام منها " American Gods "، و " The Man in the High Castle "، و " Better Call Saul "، وغيرهم.

وسبق أن لعب ماكجريجور الشخصية في فيلم "Star Wars" الثلاثة، وهم " The Phantom Menace " و" Attack of the Clones "، و " Revenge of the Sith ".

وكانت قد انتشرت الشائعات منذ سنوات بأن ماكجريجور سيقوم بإداء دور "أوبى" في فيلم منفصل.

وتأتى السلسلة الجديدة بعد 8 سنوات من طرح أخر أفلام Star Wars، حسبما نشر موقع " variety".