شكرا لقرائتكم خبر عن بعد نجاح ملحوظ في 2019.. ليل ناس أكس يأخذ فترة راحة بعيدًا عن الموسيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عام حقق به سلسلة من النجاحات، قرر نجم الراب الشهير ليل ناس أكس أن يأخذ فترة راحة بعيدًا عن الموسيقى والحفلات والعمل بشكل عام، وهو الخبر الذي تداوله عدد كبير من المواقع الفنية الشهيرة، ومن أبرزها "مترو"، وفاجأ كل محبيه بإلغائه عددًا من الحفلات التي كان من المقر أن يحيها .

وجاء قرار ليل ناس أكس بأخذ فترة من الراحة والاسترخاء بعد بذله مجهود كبير ليبرز مدى موهبته وقدرته على النجاح حيث ظل على رأس "chart" المخططات البيانية الخاصة بالموسيقي لمدة 19 أسبوع في أمريكا وكذلك أسبوعين في المملكة المتحدة.

يذكر أن "مونتيرو لامار هيل" والمعروف باسمLil Nas X ، هو مغني راب ومغني وكاتب أغاني أمريكي قدم عددًا من الأغاني الناجحة، و من أبرزها "Panini" و "Bring U Down"و"Rodeo"وغيرهم .