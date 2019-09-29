أوس أوس يُقلد أم كلثوم في مسرح مصر (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: نشر الفنان مصطفى بسيط صورة، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، من كواليس إحدى مسرحياته في الموسم الأخير من "مسرح مصر". ظهر أوس أوس في الصورة يرتدي ملابس السيدة أم كلثوم وإلى جواره الفنان مصطفى بسيط بالزي الفرعوني، يقبل يده. كتب بسيط، في تعليقه على الصورة: "لما أمك تعملك أم كلثوم في البيت وتتحرق يطلع أوس أوس".

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