صاحب "فوبيا بغداد".. محطات في حياة عميد المسرح العراقي سامي عبدالحميد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

أعلن غنام غنام مسؤول الإعلام بالهيئة العربية للمسرح، اليوم الأحد، عن وفاة عميد المسرح العراقي الكاتب والممثل والمخرج الكبير سامي عبدالحميد، عن عمر ناهز 91 عامًا.

سامي عبدالحميد هو أحد أعمدة المسرح العراقي، عمل أستاذًا للعلوم المسرحية في كلية الفنون الجميلة، وله عشرات الأبحاث عن المسرح.

نرصد لكم في التقرير التالي معلومات عن الفنان الكبير سامي عبدالحميد:

- ولد في العام 1928، في مدينة السماوة العراقية، وحصل على ليسانس الحقوق في العراق.

- درس بالأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن.

- حصل على ماجستير في العلوم المسرحية من جامعة أورغون في الولايات المتحدة الأمريكية.

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- شارك في بطولة أفلام "المنعطف" و"الفارس والجبل" و"الأسوار"، ومن مسرحياته "النخلة والجيران" و"غربة" و"قمر من دم".

- هو زوج الفنانة القديرة فوزية عارف.

- أخرج مسرحيات "الخان" و"أضغاث أحلام" و"ثورة الزنج" و"ملحمة كلكامش"، و"بيت برناردا" و"البا" و"انتيغوني" و"المفتاح" و"في انتظار غودو" و"عطيل في المطبخ" و"هاملت عربيًا" و"الزنوج" و"القرد كثيف الشعر".

- شغل منصب رئيس اتحاد المسرحيين العرب، ومن ثم عضو لجنة المسرح العراقي، ونال عضوية المركز العراقي للمسرح، وأصبح عضو فرقة المسرح الفني الحديث.

- شغل منصب نقيب الفنانين العراقيين، وألف عدة كتب تخص الفن المسرحي منها: فن الإلقاء، فن التمثيل، وفن الإخراج.

- حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة منها: جائزة التتويج من مهرجان قرطاج، وسام الثقافة التونسي من رئيس جمهورية تونس، جائزة الإبداع من وزارة الثقافة والإعلام العراقية، جائزة أفضل ممثل في مهرجان بغداد للمسرح العربي الأول.

- كانت آخر أعماله مسلسل "فوبيا بغداد"، الذي قدمه في عام 2008.