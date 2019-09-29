حضور "السقا" وتكريم "هنيدي" والميزانية.. حصاد ثالث دورات "الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

على مدار تسعة أيام شهدت مدينة الجونة على شاطئ البحر الأحمر، حالة من الانتعاشة السينمائية، إذ تم عرض 44 فيلمًا ما بين الروائي "القصير والطويل" والوثائقي، تنافست على جوائز مهرجان الجونة السينمائي، إلى جانب الأفلام المعروضة ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة، والبرنامج الخاص.

كانت الفعاليات انطلقت في 19 سبتمبر، واستمرت حتى 27 من نفس الشهر، بحضور كوكبة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ونستعرض في السطور التالية، حصاد الدورة الثالثة..

- بلغت ميزانية الدورة الثالثة 75 مليون جنيه.

- شهد الدورة المنقضية حضور الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود.

- حضر حفل الختام الممثل العالمي ستيفن سيجال.

- شهد المهرجان لأول مرة منذ انطلاقه حضور الفنان أحمد السقا والفنانة حلا شيحة والفنان محمد رمضان.

- تم منح جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرج الفلسطينية مي مصري.

- وحصل من مصر على نفس التكريم الفنان محمد هنيدي.

- نظم المهرجان معرضًا يضم مقتنيات الروائي الكبير إحسان عبدالقدوس حضره نجله "أحمد".

- لأول مرة منذ انطلاقه أقام المهرجان عروضًا لعدد من أفلامه في الغردقة.

- عرض المهرجان ضمن اختياراته الرسمية خارج المسابقة فيلمين مصريين: "لما بنتولد" و"الفارس والأميرة".

- شارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة 12 فيلمًا.

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- وتنافست 9 أفلام على جوائز مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة.

- أما مسابقة الأفلام الروائية القصيرة فضمت 23 فيلمًا.

- نظم المهرجان احتفالية بعنوان "السينما في حفل موسيقي: تحية إلى موسيقى السينما الخالدة".

- شهد المهرجان إطلاق أغنية "حبيبي يا ليل" التي نفذها خصيصًا للدورة الثالثة.

- اختتم المهرجان دورته الثالثة بعرض أغنية "سقفة" التي شارك في تصويرها نجوم الفن.

- أبرز جوائز الدورة الثالثة:

"ستموت في العشرين" فاز بنجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم روائي طويل وحصل على 50 ألف دولار

فازت هند صبري بنجمة الجونة كأفضل ممثلة عن "نورا تحلم".

حصل "حديث عن الأشجار" على نجمة الجونة الذهبية كأفضل فيلم وثائقي.

وذهبت نجمة الجونة الذهبية لـ"امتحان" كأفضل فيلم روائي قصير.

جائزة سينما من أجل الإنسانية حصل عليها فيلم "البؤساء".

جائزة لجنة تحكيم "فيبريسي" ذهبت لفيلم "1982".