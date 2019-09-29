أنغام عبر "تويتر": عينيك ألف رحلة وفيها خدت على السفر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

شاركت الفنانة أنغام جمهورها ومتابعيها، على "تويتر"، صورة جديدة من حفلها الأخير بأحد مولات التجمع الخامس الشهيرة.

علقت أنغام على الصورة بكوبليه من أغنيتها "ياريتك فاهمني"، وتحديدًا مقطع "عينيك ألف رحلة وفيها خدت على السفر".

وأحيت أنغام حفلاً ضخمًا في أحد المولات الشهيرة، تحت لافتة "كامل العدد"، بحضور زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم. وتألقت على المسرح مع فرقتها الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

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