حوار| الوجه الآخر لأروى جودة بعيدًا عن الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

بملامح شرقية جذابة، اقتحمت الفنانة أروى جودة، التي احتفلت بعيد ميلادها قبل يومين، الوسط الفني بكلاسيكية غير معهودة، مكنتها من حجز موقع متميز بين نجوم جيلها.

هذه الفنانة الشابة التي حققت نجاحًا كبيرًا في فترة قصيرة من مشوارها الفني كشفت لـ"الخليج 365" الجانب الآخر من شخصيتها بعيًدا عن مسيرة نجوميتها، في حوار تحدثت فيه عن أحلامها واهتماماتها وأكلاتها المفضلة.

- هل لديكِ طقوس خاصة للاحتفال بيوم ميلادكِ؟

بالنسبة لي أحلى سيناريو في عيد ميلادي هو إني أبقى قاعدة في نويبع على البحر بسمع مزيكا وجنبي ناس بحبهم.

- مِنْ عائلتكِ.. مَنْ الذي تدعوه "أروى" لعيد ميلاها على البحر؟

بابا وماما وأختي وطفلتها وبنات خالتي صفاء أبوالسعود، و"مريم" و"أمينة" بنات ابن خالتي... أنا زي عمتهم.

- ما هي أكلتكِ المفضلة؟

الملوخية والفول.

- ما مدى مهارتكِ في الطبخ؟

أعرف أطبخ بس مبدخلش المطبخ كتير.

- ماذا تفعلين عند دخولكِ المطبخ؟

لما بدخل المطبخ أدائي بيبقى هايل، لكن مشكلتي إني بستعمل زبدة كتير في الأكل.

- أكثر الأكلات التي تفضلين طهوها؟

الجمبري بالزبدة، بس بعمله بحركات معينة مش زي أي جمبري ممكن يتاكل في أي مكان.

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- ماذا عن أصدقائكِ المقربين بالوسط الفني؟

أغلبهم أصحابي، لكننا لا نتقابل إلا نادرًا؛ نظرًا لضيق الوقت سواء عندهم أو عندي، لكننا حريصون على التواصل سواء "فون" أو "واتساب".

- ماذا عن اهتماماتكِ؟

بحب أتمرن على الطبلة، وبحب القراءة ومشاهدة الأفلام، وبحب الغُنا طبعًا بس بغني إنجليزي بس، كل فترة بدور على حاجة جديدة أتعلمها.

- ماذا عن أحلامكِ بعيدًا عن الفن؟

مكنش عندي أحلام وأنا صغيرة، لكن دلوقتي بحلم إن يكون عندي بيت على البحر.

- إذًا أحلامُكِ يسهل تحقيقها؟

ليس بهذه البساطة، عشان أحقق ده لازم يكون عندي بيت في القاهرة، ومِأمِنة حياتي وعيلتي، البيت على البحر دائمًا يكون رفاهية وسكنًا ثانويًا.

- هل تحملين أسرتكِ على عاتقكِ كثيرًا؟

بفكر في أهلي جدًا... أنا بعيش بيهم وعشانهم، وبحس دايما إن كل اللي عايزة أحققه بيكون عشانهم في المقام الأول.

- أماكن تفُضلين زيارتها؟

نويبع.

- أيهما تفضلين.. فصل الصيف أم فصل الشتاء؟

الصيف طبعًا.

- أغانٍ حزينة تلجأين إليها عند شعوركِ بالحزن؟

ما بحبش أسمع أغاني حزينة، مبحبش أصعب على نفسي، بحاول دايمًا أخرج من المود بأغاني فرفشة.

- ما الأغاني التي تفضلينها؟

بموت في الشعبي والبلدي، وعلى الجانب الآخر أستمع لأصالة وشيرين وأنغام. ​