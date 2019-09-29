بالصور.. مجدي الهواري: "اختيار فريق بهججة رهان فني جديد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وقع اختيار إدارة كايرو شو، على فريق البنات الغنائي "بهججة"، لبطولة مسرحية "اللي عليهم العين"، والتي تحدد افتتاحها يوم الخميس الموافق 3 أكتوبر القادم، وهي مسرحية غنائية كوميدية للمخرج محسن رزق، ومن تأليف حاتم حسين.

وقال مجدي الهواري، الشريك المؤسس بكايرو شو، إن اختيار "فريق بهججة"، رهان فني جديد، وثقة في أن لديهم كل مقومات النجاح بعدما حققت الفرقة نجاحا بأغنياتها المميزة التي تحمل حسا شعبيا كوميديا.

وتأسس فريق "بهججة" عام 2015، ويضم سمر جلال، شروق الشريف، وئام عصام، وانضمت إليهن الفنانة منة عرفة، في بطولة هذه العمل.

مسرحية "اللي عليهم العين" بطولة خالد سرحان، ليلى عز العرب، ياسر الطوبجي، منة عرفة، أحمد بسيم، ومن إخراج محسن رزق.