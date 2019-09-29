شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعي الفنان سامي عبدالحميد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نعى المخرج مازن الغرباوي، رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، عبر حسابه بموقع فيسبوك، الفنان العراقي سامي عبدالحميد، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر يناهز 91 عاما.

وعلق: "تنعي إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ببالغ الحزن والأسى الفنان العرب الكبير سامي عبدالحميد، عميد المسرح العراقي، الذي قدم مسيرة فنية ومسرحية كبيرة، خلال رحلته التي أثرت المكتبة المسرحية والفنية".

وتابع: "وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمة بالعراق، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر والسلوان".

سامي عبد الحميد ولد عام 1928، حصل على ليسانس الحقوق ودرس بالأكاديمية الملكية لفنون الدراما في لندن، كما حصل على ماجستير في العلوم المسرحية من إحدى جامعات الولايات المتحدة الأمريكية، وشارك في بطولة أفلام "المنعطف"، "الفارس والجبل"، "الأسوار"، ومن مسرحياته "النخلة والجيران"، "غربة" و"قمر من دم".