أمينة خليل تنشر صورة هبة مجدي في العمرة

وجهت الفنانة أمينة خليل رسالة للفنانة هبة مجدي، حيث نشرت لها صورة عبر حاسبها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هبة مجدي من خلالها وهي بجوار الكعبة الشريفة في المملكة العربية السعودية، مؤدية مناسك العمرة.

وعلّقت أمينة خليل على الصورة قائلة: "هبة مجدي من أطهر مكان في العالم".

يشار إلى أن الفنانة أمينة خليل شاركت مؤخرًا في بطولة

فيلم "الكنز 2"، وهو بطولة كل من محمد سعد، محمد رمضان، روبي، هند صبري، أحمد حاتم، هيثم زكي بدر، هاني عادل، أحمد رزق، نهى عابدين، محمد محمود عبد العزيز، سارة عبد الرحمن، جمال عبد الناصر، سوسن بدر، عباس أبو الحسن، أحمد صيام، الشحات مبروك، تميم عبده، والفيلم من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة.

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يذكر أن الفنانة هبة مجدي شاركت سابقًا في بطولة مسلسل "عوالم خفية"، وهو من تأليف أمين جمال، و محمد محرز، و محمود حمدان، وإخراج رامي إمام، وبطولة كل من عادل إمام، صلاح عبد الله، فتحي عبد الوهاب، بشرى، أحمد وفيق، أسامة عباس، طارق صبري، محمود حجازي، هند عبد الحليم، نور قدري، خالد عليش، محمد عز، أشرف مصيلحي، مي سليم، رانيا فريد شوقي.

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