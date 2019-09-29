شاهد.. يونس يزيح الستار عن ألبومه الجديد "حياة جديدة"

كشف الفنان يونس عن ألبومه الجديد بعنوان "حياة جديدة"، حيث طرح بوستر أغاني ألبومه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وألبوم "حياة جديدة" يحتوي على 10 أغاني أبرزهم: "مفيش زيك"، "فل"، "على بالي"،"مؤشر قلبي"، "سنين فاتت"، "اللي اداك يدينا"، "أول حب"، "قصر الكلام"، "لما سبته".
وتعاون يونس من خلاله مع باقة لامعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومن بينهم: "أحمد
ومن ناحية آخرى يستعد الفنان يونس لإحياء حفل غنائي ضخم يوم الجمعة الموافق 18 من شهر أكتوبر المقبل، على مسرح مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، بالتجمع الخامس.
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