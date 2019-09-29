الليلة.. عرض "ONE LIFE" بالمعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان المسرح العالمي

تبدأ الليلة عروض مهرجان المسرح العالمي الذى ينظمه المعهد العالى للفنون المسرحية، التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتور أشرف زكي، بالعرض المسرحي "ONE LIFE" المأخوذ عن مسرحية "الوردة والتاج"، في تمام الساعة السابعة مساءً. والتاج"، في تمام الساعة السابعة مساءً.

جدير بالذكر أن الدورة الـ37 من مهرجان المسرح العالمى، تقام باسم الفنان الكبير الراحل فاروق الفيشاوى، ويتنافس فيها 6 عروض مسرحية، وهي "الوردة والتاج، فى انتظار اليسار، الوحوش الزجاجية، نجونا بأعجوبة، عطيل يعود، و المنور"، وتستمر العروض المسرحية حتى يوم السبت الموافق 5 أكتوبر المُقبل، والذى سيشهد توزيع الجوائز. فاروق الفيشاوى، ويتنافس فيها 6 عروض مسرحية، وهي "الوردة والتاج، فى انتظار اليسار، الوحوش الزجاجية، نجونا بأعجوبة، عطيل يعود، و المنور"، وتستمر العروض المسرحية حتى يوم السبت الموافق 5 أكتوبر المُقبل، والذى سيشهد توزيع الجوائز.

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