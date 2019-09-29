نجلاء بدر تتألق في ختام مهرجان الجونة بدون زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

لفتت الفنانة المصرية نجلاء بدر أنظار الجمهور من خلال طلتها في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة.

نجلاء نشرت صورها من حفل الختام عبر حسابها الخاص، اختارت فستان فضي لامع عاري الكتفين شفاف من المنتصف، ومصنوع نصفه السفلي من التل، بينما رفت شعرها بأناقة بالغة لتبدو ساحرة.

الفنانة المصرية تلقت عدد من تعليقات الجمهور التي تغزلت في طلتها من خلال حسابها الخاص على «أنستجرام».

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نجلاء كانت قد حضرت ختام الدورة الماضية للمهرجان برفقة زوجها، وخطفت الأنظار بقبلة له على السجادة الحمراء.

نجلاء قد اختارت في حفل الافتتاح فستان أزرق يضم قوامها الممشوق في جرأة، وحازت طلتها على إعجاب الجمهور.

الحفل شهد حضور عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم داليا البحيرى، وبسمة، وريم مصطفى، وإيمان العاصى، والمخرج مروان حامد، والإعلامى خيرى رمضان، والسيناريست تامر حبيب، سارة عبد الرحمن.

كما حضر كل من المهندس نجيب ساويرس، المهندس سميح ساويرس، خالد الصاوى، طارق الإبيارى، خيرى بشارة، انتشال التميمى، المخرج أمير رمسيس، هبة السيسى، شادى ألفونس، وغيرهم.