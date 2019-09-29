خاص- كارلا حداد ترفع سقف المنافسة ليلة الجمعة وهذا ما أخبرتنا إيّاه

بعدما عادت مقدمة البرامج كارلا حداد الى شاشة LBCI منذ أشهر، قدمت برنامجاً جديداً بعنوان Fi Male استضافت فيه مجموعة من النجوم والوجوه المعروفة، ولكن على الرغم من ضيق الوقت حينها ومحاربتها، إلا أنها استطاعت ان تنتزع الصدارة في كل حلقة ليلة الأحد.

اليوم عادت “حداد” بموسم جديد من Fi Maleولكن مع تغييرات كثيرة، أولها نقل عرضه من ليلة الأحد الى ليلة الجمعة، حيث تنطلق أولى حلقات البرنامج الجمعة الساعة 9.30 مساءً لترفع كارلا سقف المنافسة خاصة ان ليلة الجمعة ستشهد على مواجهة حامية بين المحطات التي تستعد لعرض برامجها الترفيهية في تلك الليلة.

محطة الضاهر بدأت في الترويج لحلقة الفنان طوني عيسى من Fi Male، مع العلم ان كارلا صورت هذه الحلقة لتعرض في ختام الموسم الاول، إلا أن وبسبب احداث “قبرشمون” حينها تم تأجيل عرضها حيث ارتأت المحطة أن تبثها الآن كـ Pre-Season أي ما قبل انطلاق الموسم الجديد بحسب ما أخبرتنا كارلا.

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وتابعت “حداد” مشيرة أن حلقة طوني عيسى ووالده ناظم عيسى رائعة لكن المُشاهد سيلاحظ أن الديكور سيختلف في الحلقة المقبلة، بالاضافة فقرات جديدة.

ورداً على سؤال حول نقل البرنامج من ليلة الاحد الى الجمعة، حيث رفعت سقف المنافسة كثيراً بوجود برامج ترفيهية في وجهها، أكدت كارلا لنا أن العمل من دون منافسة ليس بجميل، فالمنافسة تخلق تحدياً كي تقوم بمجهود أكبر لتحقيق نسبة مشاهدة عالية.

اكدت كارلا أنه وبغض النظر ان كانت لوحدها ليلة الجمعة أو بوجود عدة برامج في وجهها، ستضع كل شغفها وحبها في البرنامج لإنجاحه ولتقدم الأفضل للمشاهد.

وختمت قائلة “على الرغم من محاربتها والتحضيرات كانت سريعة لكن الحمدالله الموسم الاول احتل الصدارة محققاً نجاحاً كبيراً عبر شركة “ايبسوس” وعلى مواقع التواصل وهذا ليس مجرد كلام بل هناك براهين على نجاح الموسم الاول فكيف بالاحرى الآن بالموسم الجديد كل شيء جديد”.