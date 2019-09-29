وعد ملحم بركات يبكي بزفافه.. وتشبيه عروسه بكيم كارداشيان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أثارتْ صورةُ عروس الفنان الشاب وعد نجل الموسيقار الراحل ملحم بركات التي احتفلت بزفافها مساء السبت، جدلاً واسعًا بين المتابعين بعد أن تم تشبيهها بنجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان.

وظهرت العروس ريتا نصر في الصورة برفقة العريس ومدرب الصوت طوني البايع، فانهالت التهاني عليهما، كما اعتبر البعض أنها تشبه كثيرًا كيم كارداشيان في الملامح.

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وكان الحفل قد أحياه النجم وليد توفيق خاصةً وأنه يرتبط بعلاقة قوية بعائلة بركات، وظهر في مقاطع فيديو وهو يغني في حفل الزفاف، ثم قدّم الفنان ملحم زين أغنية "مرتي حلوة".

ولم يتمالك العريس نفسه فانهمرت دموعه خلال حفل زفافه الذي حضره مجموعة من الفنانين، وأقارب وأصدقاء العروسين، بعد عرض مقطع فيديو غنائي لوالده الراحل ملحم على الشاشة.

يُذكر أن الفنان الشاب وعد، هو الابن الثاني للموسقيار الراحل ملحم بركات من زوجته الأولى رندا عازر، وقد دخل المجال الفني بعد وفاة والده، وطرح مجموعة من الأغاني، إضافةً إلى مشاركته في العديد من الحفلات الغنائية خلال الفترة الماضية.