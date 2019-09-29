شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية " أرض الأحلام " على مسرح الهوسابير لمدة يومين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائما يحتضن مسرح الهوسابير التجارب المسرحية الشابة، وخلال شهر أكتوبر ستعرض مسرحية " أرض الاحلام " يومى الخميس والجمعة الموافقين 10 و 11 أكتوبر فى تمام الثامنة مساءً، وهى من تأليف الكاتب المسرحى ناجى عبد الله قصة و إخراج مايكل تادرس

مسرحية " أرض الأحلام " بطولة مجموعة من الشباب الواعد مارينا اسكندر ومريم منسي و آية ترزاكي ونعمة عدلي ومريم طلعت وماريان رأفت وميران عبد الخالق وأيمن سمير ورفيق ملك ومصطفي كريم و فيلو طارق و باڤلى ممدوح و أحمد عبد الصبور و ديفيد رسمي و مايكل تادرس و فيليب سامي و محمد سمارتي وأحمد عنتبلى، بالإضافة لشباب آخر خلف الكواليس فيديو بلاى باك محمد سمارت وإدارة مسرحية كريم إمام وعلاقات عامة وتسويق شروق قمر وإضاءة رينا ماهر ومساعد مخرج جوفانا بشرى.