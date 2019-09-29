شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الوطن العربى ينعون الحارس الشخصى للملك سلمان عبد العزيز الفغم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى عدد من نجوم الوطن العربى، اللواء عبد العزيز الفغم، حارس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بعد مقتله إثر حادث إطلاق نار.

وكتبت الفنانة أصالة، "هذا الرّجل لمّ يعرف إلّا حبّ وطنه وأولي أمّره، فكان بالعهد صادقًا، أحبّ وأوفى ومات على العهد، رحم الله شهيد الوطن عبد العزيز الفغم وألهم أهله الصبر والسلوان على قسوة غيابه، حفظ الله السّعوديّة وأهلها وقادتها وحفظ كلّ بلادنا منّ كلّ شرّ".

وقالت الفنانة لطيفة: "أعزي السعودية والملك خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في وفاة ابنها البار المخلص عبد العزيز الفغم رحمه الله عليه.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون" .

وكتبت الفنانة نوال الكويتية، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اجعل مثواه الجنة ونعيمها وإلهم أهله الصبر والسلوان اللهم آمين".

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بينما كتب الفنان ماجد المهندس، قائلاً: "خالص العزاء والمواساة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي كافة في وفاة الفقيد عبد العزيزالفغم رحمه الله وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وقالت الفنانة أروى: "ما أصعب أن يموت المخلصون الأوفياء غدرًا.. رحمك الله وأسكنك ان شاء الله فسيح جناته وأَلْهَمَ أهلك ومحبيك الصبر والسلوان".

وكتب الفنان رامى جمال، قائلاً: "عبد العزيز الفغم اللهم ارحمه بسيرته العطرة وارحم موتانا جميعًا واجمعنا بمن نحب في جنة الخلد واحفظ بلادنا جميعًا".

وقالت الشرطة السعودية فى بيان لها، فى مساء أمس السبت وعندما كان اللواء بالحرس الملكي عبد العزيز بن بداح الفغم فى زيارة لصديقه تركي بن عبد العزيز السبتي بمنزله بحى الشاطئ بمحافظة جدة، دخل عليهما صديق لهما يدعى ممدوح بن مشعل آل علي، وأثناء الحديث تطور النقاش بين اللواء عبد العزيز الفغم وممدوح آل على، فخرج الأخير من المنزل وعاد وبحوزته سلاح نارى وأطلق النار على اللواء الفغم ما أدى إلى إصابته واثنين من الموجودين هما شقيق صاحب المنزل وأحد العاملين من الجنسية الفلبينية".