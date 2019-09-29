شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم بيتبول لشاكيرا وجنيفر لوبيز فى Super Bowl لعام 2020.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد الإعلان رسميا عن مشاركة النجمة العالمية جنيفر لوبيز والمغنية الشهيرة شاكيرا فى تقديم عدد من الاستعراضات الغنائية الراقصة فى Super Bowl لعام 2020 للـ Halftime Show، تصدر اسم النجمتين وسائل الإعلام حول العالم وأثير الكثير من الجدل بالمواقع الفنية والرياضية الشهيرة. وsuper bowl هى المباراة النهائية فى دورى كرة القدم الأمريكية وتقام عادة فى بداية شهر فبراير.

ومنذ ذلك الحين يشاع أن النجم العالمى بيتبول، البالغ من العمر 38 عاما، سوف ينضم للنجمتين لكن هذه المرة كضيف خاص فى هذا الحدث الضخم، وذلك حسب موقع "مترو".

كما أعلن موقع "tmz" أنه يجرى حاليا مفاوضات مع فريق عمل النجمة العالمية جنيفر لوبيز واتحاد الألعاب الرياضية NFL لكى يظهر بيتبول بالحدث.

يذكر أن بيتبول قدم عددا هائلا من الأغنيات الناجحة، ومن أبرزها "fireball" و" por favor" و"international love" و"hotel room service"، وغيرها.