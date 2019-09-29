شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الفيشاوى ينشر صورته مع سمية الألفى ويعلق: شكرا على زيارتك منزلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد الفيشاوى، جمهروه بصورة حديثه لوالدته الفنانة سمية الألفى، موجها رسالة شكر لها، وظهر فى الصورة الفيشاوى يحتضن والدته، وكتب عليها قائلة:" شكرا أمى على زيارتك فى منزلى"، وحازت الصورة على إعجاب العديد من متابعيه.

ويعرض للفيشاوى حالياً فيلم "ولاد رزق 2" والذى يشارك فى بطولته الى جانب أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، كريم قاسم، نسرين أمين، خالد الصاوى، باسم سمرة وعدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، وهو تأليف صلاح الجهبنى وإخراج طارق العريان وإنتاج سينرجى فيلمز وطارق العريان وموسى عيسى وشركة الطاهر ميديا برودكشن.