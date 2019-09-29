خطوبة حفيدة الملكة إليزابيث على ملياردير إيطالي

احتفلت الأسرة الملكية البريطانية، بخطبة الأميرة بياتريس، حفيدة الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، على الملياردير الإيطالي إدواردو مابيلي موزي، صاحب أكبر شركات عقارية في إيطاليا.

وبحسب ما نقلته صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الأميرة البالغة من العمر 31 عاماً، هي الابنة الكبرى للأمير أندرو والأميرة سارة، دوق ودوقة يورك، وأعلنت الخطبة بعد أقل من عام على المواعدة.

وأعلن الثنائي، في بيان القصر الملكي البريطاني عن سعادتهما العارمة لمشاركة أخبارهما السعيدة مع الشعب، وذكر البيان، أن الزواج سيكون في عام 2020، وأعرب والداها دوق ودوقة يورك عن سعادتهما الكبيرة بِخطبة ابنتهما وقرب زواجها من رجل محب وفي، متمنين لهما مستقبلاً عائلياً سعيداً.

وشاركت الأميرة يوجين شقيقة الأميرة بياتريس، صورة التقطتها بنفسها لشقيقتها وخطيبها على موقع ”إنستغرام“ وأعربت عن سعادتها بخطبتهما، وقالت إنها في غاية السعادة لنقلها هذا الخبر السعيد.

ويعتبر موززي، أول حبيب للأميرة بياتريس يُعلن عنه بشكل رسمي بعد انفصالها عن ديف كلارك المدير التنفيذي لشركة أوبر في العام 2016 بعد 10 سنوات من المواعدة.

يذكر أن الأميرة بياتريس، هي الوريثة التاسعة للعرش، فبذلك تستطيع الزواج دون طلب إذن الملكة كما فعل الأمير وليام والأمير هاري، لكن هناك تقارير ملكية أفادت بأن الأميرة بياتريس وإدواردو زارا الملكة في مزرعتها بالمورال في اسكتلندا إلى جانب والدها الأمير أندرو ووالدتها سارة فيرجسون والأميرة يوجين وزوجها جاك بروكسبانك الأسبوع الماضي.