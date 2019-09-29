هكذا تظهر النجمات العرب في منازلهن

تبحث النجمات العرب عن الراحة في منازلهن بعيدًا عن الأضواء والكاميرات، وتعكس هذه الصور ما الذي تفعله النجمات في المنزل وكيف تبدو كل واحدة منهن بدون الأضواء والازياء الأنيقة.

فبين الراحة والعناية بأنفسهن أو بالأطفال شاهدوا هذه الصور:

ونجد أن النجمة اللبنانية سيرين عبد النور تقضي وقتها في المنزل بالكامل مع أطفالها، كذلك بالنسبة للممثلة يارا التي تفضل قضاء الوقت في المطبخ وممارسة الطهي.

في حين تفضل النجمات دانييلا رحمة وصبا مبارك وغيرهما قضاء الوقت في الراحة والتقاط صور رائعة على إنستقرام تعكس شكل العطلة أو أوقات الراحة التي يقضونها.

Advertisements

أما النجمة نوال الزغبي فنراها تشرب القهوة الصباحية في منزلها، في حين تلتقط النجمة أمل بشوشة سيلفي مع ابنتها.

اقرئي ايضا:

نجمات سوريا بين الامس واليوم

نجمات عرب وشقيقاتهن وشبه صادم

نجمات عرب أجمل من أزواجهن