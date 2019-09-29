تراند اليوم : إتفرج علي المطربة يارا وهيا بتعلم الشيف بوراك الطبخ

الفنانة اللبنانية يارا، بزيارة بوراك الشيف التركي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، لها في منزلها ببيروت.‏

نشرت يارا عبر حسابها الشخصي على Instagram، صور مع بوراك، وعلقت عليها قائلة: “وصبحيّه لنصبح عليكم بمفاجأة، ‏وفجأة شوفوا مين فاجأني ونورني بزيارة عندي بالبيت، أحلى وأهضم وأقوى، والله محتارة شو إطبخ له على الغدا، مش عارفة ‏شو، بس بدي إبهره، شو بتقترحوا ممكن أطبخ له، شكرا شيف بوراك لزيارتك، نورتني وأسعدتني”.‏

يشار إلى أن يارا أطلقت مؤخرا مجموعة من الأغنيات الخليجية المنفردة ومنها، “ماتهون” من كلمات أحمد العنزي ومن ألحان ‏العمر، و أغنية “يا غيرهم”، وهي من كلمات حسين اليمامي، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي خالد نبيل، وأغنية “لا ‏يكون من جدك” كلمات الشاعر الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، والملحن المحب، والموزع الموسيقي هشام السكران، فضلا ‏عن أغنية باللهجة اللبنانية تحت عنوان “بحر هموم” من كلمات أحمد ماضي، وألحان جان صليبا، والتي تم تصويرها في لبنان ‏مع المخرج جيل الغبري‎