تراند اليوم : إتفرج علي المطربة يارا وهيا بتعلم الشيف بوراك الطبخ

الفنانة اللبنانية يارا، بزيارة بوراك الشيف التركي الشهير على مواقع التواصل الاجتماعي، لها في منزلها ببيروت.
نشرت يارا عبر حسابها الشخصي على Instagram، صور مع بوراك، وعلقت عليها قائلة: “وصبحيّه لنصبح عليكم بمفاجأة، وفجأة شوفوا مين فاجأني ونورني بزيارة عندي بالبيت، أحلى وأهضم وأقوى، والله محتارة شو إطبخ له على الغدا، مش عارفة شو، بس بدي إبهره، شو بتقترحوا ممكن أطبخ له، شكرا شيف بوراك لزيارتك، نورتني وأسعدتني”.
يشار إلى أن يارا أطلقت مؤخرا مجموعة من الأغنيات الخليجية المنفردة ومنها، “ماتهون” من كلمات أحمد العنزي ومن ألحان العمر، و أغنية “يا غيرهم”، وهي من كلمات حسين اليمامي، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع موسيقي خالد نبيل، وأغنية “لا يكون من جدك” كلمات الشاعر الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد، والملحن المحب، والموزع الموسيقي هشام السكران، فضلا عن أغنية باللهجة اللبنانية تحت عنوان “بحر هموم” من كلمات أحمد ماضي، وألحان جان صليبا، والتي تم تصويرها في لبنان مع المخرج جيل الغبري