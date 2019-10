تراند اليوم : أنا ديميس تمتلك أكثر من 300 أغنية عربية وعالمية

للناس طرق واساليب مختلفة للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم وأفكارهم فالبعض في الرسم وقد يفضل البعض الآخر الكتابة أو الغناء أو حتى تصميم الأزياء، تتيح هذه الطرق التعبيرية نقل الأفكار بطريقة أكثر إبداعًا وتسلية.

في حالة أنا ديميس، عازفة البيانو الأكثر شهرة في دبي تمتزج الأزياء والموسيقى مع بعضها.

بصرف النظر عن ذوقها الممتاز الذي لا يمكن إنكاره عندما يتعلق الأمر بالملابس آنا عازفة بيانو محترفة ومؤلفة ومنتجة موسيقية وكان لها شرف العزف في الكثير من حفلات الزفاف الملكية والعديد من المعارض و الفنادق والصالات الخمس نجوم في الإمارات العربية المتحدة.

الممارسة بشكل منتظم: إذا كنت تمارس شيئًا لمدة ساعتين في اليوم فهذا يعني 60 ساعة في الشهر وتلك الساعات يجب أن تتحول لشيء ما.

الآن دعنا نتعرف أكثر على آنا ديميس عازفة البيانو التي تتخذ من دبي مقراً لها وتثير ضجة في عالم الموسيقى والأزياء، إنها تعزف على آلآت متعددة

بصرف النظر عن كونها عازفة بيانو محترفة وذات خبرة فهي متعددة العزف ايضاً على الساكسفون والطبل .. حقيقة لا اعلم شيئاً مثيرًا للاهتمام اكثر من ذلك!

لديها أكثر من ٣٠٠ أغنية في قائمة ذخيرتها الموسيقية

من موسيقى الثلاثينيات إلى الموسيقى العربية وأغاني ديزني تمتلك آنا أكثر من ٣٠٠ أغنية في قائمتها المتعددة ويمكنها أن تؤدي دورها كعازفة بيانو منفردة أو كجزء من الثنائي الكلاسيكي أو الثلاثي أو الرباعي. بعض أغنياتها هي Sam Smith’s Stay With Me ، Perfect of Ed Sheeran’s والموسيقى التصويرية لفلم Lion King – Can You Feel The Love Tonight.

عزفت آنا في جميع أنحاء العالم اضافة الى دبي حظيت أيضًا بالسفر والأداء في مدن اخرى مثل نيويورك وباريس وفلورنسا وإسطنبول والهند.

آنا بدأت بالعزف على البيانو قبل أن تتمكن من المشي فهي تنتمي إلى عائلة ذات اهتمامات موسيقية فعزفت البيانو منذ أن كانت في الثالثة من عمرها وكانت والدتها أول معلمة لها. بعد الحصول على شهادتها من أكاديمية تشايكوفسكي الوطنية للموسيقى بدأت العمل في مدرسة للموسيقى كمدرّسة للبيانو و الآن بعد انتقالها إلى دبي بدأت حياتها المهنية كعازفة بيانو منفردة.

إنها فنانة متعدد المواهب بصرف النظر عن العزف على البيانو ، تعمل آنا أيضًا على الغناء والتمثيل المسرحي والرسم والرقص وتصميم الأزياء.

“السر هو التركيز على أولوياتك” تقول آنا: إذا كان لديك بعض وقت الفراغ ، فاقضيه في تطوير مهاراتك وخيالك.