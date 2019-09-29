تراند اليوم : إسعاد يونس تعلق علي جريمة قتل جنة : جنة منيمتنيش

علقت الفنانة إسعاد يونس مع حادثة وفاة الطفلة جنة البالغة من العمر 4 سنوات إثر تعرضها للاغتصاب والتعذيب على يد خالها وجدتها.

وعبر حسابها الشخصي على موقع Facebook، كتبت الفنانة إسعاد يونس تعقيبا على تلك الجريمة ” جنة منيمتنيش”.

جدير بالذكر أن حادثة مقتل جنة أثارت الكثير من ردود الفعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي وطالب الجميع بالقصاص العادل من هؤلاء.

وقد لقيت الطفلة جنة مصرعها بعد أيام من وصولها مستشفى المنصورة الدولي، وتبين إنها تعاني من جلطة بالطرف السفلي، ويوجد آثار سحجات بالظهر والبطن، والحالة العامة دون المتوسطة، وتبين أيضا إصابتها بغرغرينا في القدم إثر كسر في الساق، وبقائها لمدة طويلة دون علاج، مما أدى إلى ضرورة بتر الساق اليسرى، وظلت في العناية المركزة، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة