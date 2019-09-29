تراند اليوم : بسمة وهبة تتحدث بحرقة عن جريمة قتل جنة : مش هنسيب حقها

بالتزامن مع الإعلان عن وفاة الطفلة جنة، ضحية تعذيب جدتها، انطلق عدد من الهاشتاجات الداعمة لحق الطفلة الراحلة، ‏وتفاعلت الإعلامية بسمة وهبة مع القضية التي لا تزال تشغل الرأي العام، انتظارًا لتطبيق العدالة انتصارًا لها.‏

نشرت بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة للطفلة جنة من المستشفى، وعلقت عليها قائلة: “جنة، طفلة ‏عندها ٤ سنين، كل أحلامها تلعب على عجلة بسنادات، تاكل آيس كريم ، تلبس فستان حلو شبهها، وتبقى مبسوطة زيها زي أي ‏طفل في السن ده طفلة مفيش في إيديها حاجة ،قدامها مستقبل، حياة كاملة، لكن وبسبب الجهل، بسبب القسوة، بسبب عدم ‏الإنسانية، كل ده راح في ثانية”.‏

تابعت: “‏‎ ‎

كل أحلام الطفلة البريئة اختفت في لحظة وكأنها في عرض للساحر، جنة والدها ووالدتها كفيفان وعشان كده عايشه مع جدتها، ‏خالها أغتصبها وجدتها عشان تداري على الموضوع حرقتها في أماكن متفرقة من جسمها “قلة الحيلة، تعمل إيه طفلة عمرها ٤ ‏سنين تعرضت لكل التعذيب ده، اغتصاب من خالها وحرق من جدتها، اللي للأسف أدى لوفاتها، تعمل إيه طفلة مافيش في إيديها ‏حاجة ولا تقدر تدافع عن حقها”.‏

أضافت بسمة وهبة: “إ زاي ماندافعش عن ولادنا اللي هما قلوبنا اللي ماشيه عالأرض، إزاي ما نزعقش، ما نصرخش عشان ‏نطالب بحقوقهم جنة ماتت، راحت الطفلة البريئة الضحوكة، احت بس ماينفعش حقها يضيع ، حق جنة لازم يرجع ، لازم كلنا ‏نطالب ده ، لازم اللي أخطأ يُعاقب ، أطفالنا هما جنتنا على الأرض، هما أبواب الأمل لمستقبل جاي، عشانهم وعشانا مش ‏هنسيب حق جنة”.‏

يشار إلى أن بسمة وهبة، كانت قد قدمت موسمًا مثيرًا للجدل من برنامجها “شيخ الحارة” خلال شهر رمضان ‏الماضي، ‏حيث ‏تقدمت ‏باستقالتها من القناة بعد عرض حلقة برنامجها مع ياسمين الخطيب، حيث كانت وهبة ‏رافضة لعرضها‎.‎