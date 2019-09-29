تراند اليوم : بسمة وهبة تتحدث بحرقة عن جريمة قتل جنة : مش هنسيب حقها

بالتزامن مع الإعلان عن وفاة الطفلة جنة، ضحية تعذيب جدتها، انطلق عدد من الهاشتاجات الداعمة لحق الطفلة الراحلة، وتفاعلت الإعلامية بسمة وهبة مع القضية التي لا تزال تشغل الرأي العام، انتظارًا لتطبيق العدالة انتصارًا لها.
نشرت بسمة وهبة عبر حسابها الشخصي على Instagram، صورة للطفلة جنة من المستشفى، وعلقت عليها قائلة: “جنة، طفلة عندها ٤ سنين، كل أحلامها تلعب على عجلة بسنادات، تاكل آيس كريم ، تلبس فستان حلو شبهها، وتبقى مبسوطة زيها زي أي طفل في السن ده طفلة مفيش في إيديها حاجة ،قدامها مستقبل، حياة كاملة، لكن وبسبب الجهل، بسبب القسوة، بسبب عدم الإنسانية، كل ده راح في ثانية”.
تابعت: “
كل أحلام الطفلة البريئة اختفت في لحظة وكأنها في عرض للساحر، جنة والدها ووالدتها كفيفان وعشان كده عايشه مع جدتها، خالها أغتصبها وجدتها عشان تداري على الموضوع حرقتها في أماكن متفرقة من جسمها “قلة الحيلة، تعمل إيه طفلة عمرها ٤ سنين تعرضت لكل التعذيب ده، اغتصاب من خالها وحرق من جدتها، اللي للأسف أدى لوفاتها، تعمل إيه طفلة مافيش في إيديها حاجة ولا تقدر تدافع عن حقها”.
أضافت بسمة وهبة: “إ زاي ماندافعش عن ولادنا اللي هما قلوبنا اللي ماشيه عالأرض، إزاي ما نزعقش، ما نصرخش عشان نطالب بحقوقهم جنة ماتت، راحت الطفلة البريئة الضحوكة، احت بس ماينفعش حقها يضيع ، حق جنة لازم يرجع ، لازم كلنا نطالب ده ، لازم اللي أخطأ يُعاقب ، أطفالنا هما جنتنا على الأرض، هما أبواب الأمل لمستقبل جاي، عشانهم وعشانا مش هنسيب حق جنة”.
يشار إلى أن بسمة وهبة، كانت قد قدمت موسمًا مثيرًا للجدل من برنامجها “شيخ الحارة” خلال شهر رمضان الماضي، حيث تقدمت باستقالتها من القناة بعد عرض حلقة برنامجها مع ياسمين الخطيب، حيث كانت وهبة رافضة لعرضها.