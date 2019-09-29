فنان لبناني ينجو بأعجوبة من موت محقق

كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 05:43 مساءً - تعرض الفنان اللبناني ” وديع الشيخ ” إلى حادث أثناء تصويره حلقة جديدة ضمن برنامج ” خدني معك ” الذي يعرض على قناة ” OTV ” مع الفنان وسام صباغ .

والذي نجا من موتا محققا بعد سقوطه من على دراجة بحر ” الجي سكي ” أثناء تصوير فقرته وممارسته لهوايته المعتادة .

حيث غدرت به أمواج البحر وألقت به للأعماق مما تسبب في دخوله إلى المستشفى والبقاء بها لساعات لإجراء الفحوصات الطبية .

وكشفت الإسعافات الأولية والفحوصات التي أجراها وديع الشيخ عن معاناته من رضوض في مختلف أنحاء جسمه .

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ونشرت قناة OTV مقطع فيديو للفنان اللبناني أثناء تواجده في المستشفى تحت إشراف الطبيب .