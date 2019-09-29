شاهد .. إبنة اللواء عبدالعزيز الفغم تنعيه بكلمات مؤثرة : ” آه ياغبني عليه ويا وجودي “

كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 05:43 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يتضمن تسجيلا صوتيا لإبنة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اللواء ” عبد العزيز الفغم ” .

الذي أعلنت قوات الشرطة السعودية عن مقتله في جدة على يد صديقا له إثر خلافا شخصيا بينهما .

وتضمن التسجيل الصوتي كلمات مؤثؤة تنعي فيها الإبنة والدها حيث قالت : ” قفلوا بعد الفغم كل المحاضر آه ياغبني عليه وياوجودي ” .

وتابعت : ” عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي ” .

Advertisements

ثم بدأت بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة .