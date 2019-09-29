كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 05:43 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يتضمن تسجيلا صوتيا لإبنة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز اللواء ” عبد العزيز الفغم ” .
الذي أعلنت قوات الشرطة السعودية عن مقتله في جدة على يد صديقا له إثر خلافا شخصيا بينهما .
وتضمن التسجيل الصوتي كلمات مؤثؤة تنعي فيها الإبنة والدها حيث قالت : ” قفلوا بعد الفغم كل المحاضر آه ياغبني عليه وياوجودي ” .
وتابعت : ” عظم الله أجر حمران النواظر والملك سلمان والشعب السعودي ” .
ثم بدأت بالدعاء لوالدها بالرحمة والمغفرة .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. إبنة اللواء عبدالعزيز الفغم تنعيه بكلمات مؤثرة : ” آه ياغبني عليه ويا وجودي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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