- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأحد 29 سبتمبر 2019 05:43 مساءً - فوجئت عزة مجاهد ابنة الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده بتعليق صادم من أحد متابعيها على صورة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.
فقد نشرت عزة مجاهد صورة لها وعلقت قائلة :” أحلى صباح ده ولا ايه… وحشتوني جدا” لكن جاءها تعليق صادم من احد متابعيها والذي قال :” يلا يا اللي أمك رقاصة”، لترد عليه قائلة: “وبفتخر بيها.. ربنا يخليهالي”.
وقد اثارت عزة مجاهد بهذا الرد اعجاب الكثير من متابعيها والذي اشادوا بردها بردها القوي.
كما هاجم الكثيرون صاحب التعليق حيث قال احدهم: “مش يمكن أمها الرقاصة اللى مش عجباكى تكون احسن من أمك ميت مرة”.
كانت هذه تفاصيل خبر عزة مجاهد ابنة فيفي عبده ترد على تعليق “يللا يلي امك رقاصة”.. فماذا قالت؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.