مأساة الطفلة "جنة" تثير مشاعر الفنانين في مصر

خلال الأيام القليلة الماضية، سيطرت موجة من الغضب والحزن على الشارع المصري، إثر نشر أول صورة للطفلة "جنة" التي لم يتجاوز عمرها 5 سنوات، والتي أظهرت آثار تعذيب وحشي في أنحاء جسدها.

وتعرضت "جنة" للاغتصاب من خالها والتعذيب والحرق على يد جدتها، مما أدى إلى دخولها المستشفى في حالة خطرة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وبها آثار حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، ولم يمض يومان حتى توفيت.





وتم إلقاء القبض على الجناة وسيطرت المأساة على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، واستنكر عدد كبير من نجوم الفن الواقعة، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبي الحادث.

وتفاعل الممثل أحمد السقا مع حكاية "جنة" المؤلمة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع "أنستقرام": "تخيل إن الإعدام الحكم القاسي ده بمثابة راحة للمجرمين، دول لازم يتعدموا كل يوم، الإعدام لخال وجدة الطفلة جنة".





Advertisements

وكتبت الفنانة شيرين رضا على "أنستقرام" أيضا: "جنة ماتت بعد ما اتعذبت على ايد أقرب الناس لها، بس يا ترى في كام جنة منعرفش عنهم أي حاجة، لو شكيت لحظة إن فى حد بيعذب طفل بلغ عنه فورا".

وعلق المخرج بيتر ميمي على تلك المأساة، وكتب عبر حسابه الشخصي على موقع أنستقرام: "وإحنا بنتكلم عن محمد علي والكورة والجونة، كان في بنت عندها خمس سنين بتغتصب وتتعذب لغاية ما ماتت، يا ريت اللي يعرف حد غلبان عنده عيال يساعده ماديا، واللي يعرف حد جاهل بيهين ويضرب أطفاله يفهمه".





وكتبت الفنانة السورية كندا علوش: "حكاية جنة من أبشع القصص التي سمعتها طوال حياتي، مستغربة إن في بشر بالقسوة دي، من مزايا السوشيال مبديا تسليط الضوء على مثل هذه الجرائم وتشكيل ضغط لعقاب المجرمين".





وعلق الفنان محمود البزاوي على مأساة "جنة"، وكتب "رحم الله جنة ضحية الجهل وقلة الوعي، ويا ريت تتابع الدولة حضانة وحقوق الطفل لأن فيه أكيد أطفال كتير مثل جنة مش هنسمع عنهم إلا بعد فوات الأوان، ربنا يرحمك ويفرحك بالجنة".



