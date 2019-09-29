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شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تثير ذهول السائحين فى باريس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وتسببت كاردي بي البالغة من العمر ( 26 عام ) التي تواجدت امام برج إيفل و التقط لها عدد كبير من الصور فى ذهول الكثير من السائحين الذين تواجدوا في باريس .
و كانت ملابس كاردي بي التي أثارت الجدل من تصميم دار أزياء " Richard Quinn " الشهير ، و هي floral باللونين الأخضر والأزرق.
كاردي بي (1)
كاردي بي (2)
كاردي بي (3)
النجمة كاردي بي
كاردي بي تثير الجدل
كاردي بي في باريس تثير الجدل
كاردي بي في باريس
كاردي بي بعد أن ازالت القناع (1)
كاردي بي بعد أن ازالت القناع (2)
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