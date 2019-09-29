شكرا لقرائتكم خبر عن كاردى بى تثير ذهول السائحين فى باريس.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وتسببت كاردي بي البالغة من العمر ( 26 عام ) التي تواجدت امام برج إيفل و التقط لها عدد كبير من الصور فى ذهول الكثير من السائحين الذين تواجدوا في باريس .

و كانت ملابس كاردي بي التي أثارت الجدل من تصميم دار أزياء " Richard Quinn " الشهير ، و هي floral باللونين الأخضر والأزرق.



كاردي بي (1)

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كاردي بي (2)



كاردي بي (3)



النجمة كاردي بي



كاردي بي تثير الجدل



كاردي بي في باريس تثير الجدل



كاردي بي في باريس



كاردي بي بعد أن ازالت القناع (1)