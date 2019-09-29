شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام وياسمين رئيس يستأنفان تصوير "لص بغداد" فى باب الشعرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استأنف النجم محمد إمام تصوير مشاهده فى فيلمه الجديد "لص بغداد"، اليوم الأحد فى مكتب بمنطقة باب الشعرية وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة ياسمين رئيس وباقى فريق العمل ويستمر التصوير خلال اليوم .

ويجسد محمد إمام شخصية مختلفة ومميزة تدعى "يوسف الراوى" وهو رجل يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، كما يتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطرة، وقد أزاح إمام الستار عن اللوك الجديد الذى سيظهر من خلاله فى أحداث الفيلم.

فيلم "لص بغداد" بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون بينهما فى السينما، وإنتاج سينرجى فيلمز.