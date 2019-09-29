شكرا لقرائتكم خبر عن كريم عبد العزيز ينهى تصوير الأسبوع الأول من "البعض لا يذهب للمأذون مرتين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى النجم كريم عبد العزيز من تصوير الأسبوع الأول من فيلمه "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، المقرر عرضه فى أجازة نصف السنة المقبلة 2020، من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى، حيث يواصل تصوير الفيلم بكثافة من أجل الإنتهاء من الفيلم خلال 3 أسابيع على أقصى تقدير، ليبدأ بعدها رحلة تصوير فيلم " كيرة والجن" 1919"، من إخراج مروان حامد، والمقرر عرضه فى صيف 2020.

وبالتزامن مع تصوير " البعض لا يذهب للمأذون مرتين" يعقد كريم ومروان حامد وأحمد مراد وأحمد بدوى مدير عام سينرجى فيلمز، جلسات عمل للاستقرار على التفاصيل المبدية للفيلم، واختيار الشخصيات الرئيسية للفيلم، فضلا عن الشكل الأخير للملابس والديكورات، خاصة أن الفيلم يدور فى حقبة زمنية ويتطلب ملابس معينة .

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يشار إلى أنه يعرض للنجم كريم عبد العزيز حالياً فيلم "الفيل الازرق 2" محققاً 100 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته نيللى كريم، هند صبرى، اياد نصار، شيرين رضا، وأخرون، تأليف أحمد مراد، إخراج مروان حامد، إنتاج سينرجى فيلمز .