شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى رسالة شديدة اللهجة: "يا أعداء مصر كفاية تضليل.. وهذا موقفى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النجم محمد رمضان، رسالة شديدة اللهجة لكل المضللين الذين روجوا أكاذيب عنه، باحتفاله عند المنصة الجمعة الماضية، بالرغم من استشهاد جنود فى أحد الكمائن الأمنية بسيناء "كمين التفاحة".

ونشر محمد رمضان مقطع فيديو، يرد به على كل المضللين، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "بالنسبة للأخوة المضللين اللى بيقولوا إنى كنت بحتفل ومهمنيش شهداءنا فى سيناء والله فور معرفتى خبر الاستشهاد اعتذرت عن إكمال الاحتفالية وقرأت الفاتحة مع المليون مصرى اللى فى الشارع أمامى وطلبت النشيد الوطنى حداداً على الأبطال اللهم اسكنهم فسيح جناته يا أعداء مصر كفاية تضليل".

وشارك الفنان محمد رمضان، الجمعة الماضية فى فعاليات حب مصر فى مدينة نصر، لدعم الدولة المصرية ورفض الدعوات التى أطلقتها جماعة الإخوان الإرهابية.

Advertisements

كانت أغنية "هما عايزينها فوضى" أخر أعمال النجم محمد رمضان، ومن إنتاج سينرجى، تخطت الـ 3 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب منذ طرحها الأربعاء الماضى.

وتدور أحداث كليب "هما عايزينها فوضى" حول الأوضاع فى مصر حالياً، التى يعلن من خلاله الفنان محمد رمضان دعمه للدولة المصرية ووقوفه إلى جانب مؤسسات الدولة ضد محاولات استهدافها.



