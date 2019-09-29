عادل إمام يصور "فلانتينو" فى فيلته الخاصة بالمنصورية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور الزعيم عادل إمام عدد من مشاهده الداخلية فى مسلسله "فلانتينو" داخل فيلته الخاصة، حيث خصص ديكور لتصوير عدد من المشاهد الداخلية خلال الأحداث مع المخرج رامى إمام وتجمع المشاهد بينه وبين الفنانة داليا البحيرى وحمدى الميرغنى.
ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبدالمجيد فلانتينو، ويواجه طوال الأحداث مشاكل وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التى يمتلكها، بالإضافة لدخوله في قصص عاطفية عديدة، وتتواصل الأحداث فى إطار تشويقي اجتماعي.
مسلسل "فلانتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، بطولة عادل إمام، ودلال عبد العزيز، ورانيا محمود ياسين، وبدرية طلبة، وهدى المفتى، وسليمان عيد، وحمدى الميرغنى.
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