أحمد مراد: لا توجد نسخة معدلة من 1919 والمزورون هدفهم التربح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

حذر الكاتب أحمد مراد، من تداول نُسخة مزورة من روايته الشهيرة "1919"، زعم مروجوها أنها معدلة لتشمل تفاصيل فيلم "كيرة والجن" المأخوذ عن نفس الرواية.

ونفى "مراد"، علاقته بالنسخة المتداولة، مؤكدًا أنها لا تمت له بأي صلة، كاشفًا أن كل ما يُقال حول توافر معلومات عن الفيلم الذي سيقوم ببطولته أحمد عز وكريم عبدالعزيز، غير صحيح.

وأضاف "مراد"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": لا يوجد طبعة من رواية 1919 بهذا الشكل ولن يتم تحديث الرواية بأي تفاصيل عن الفيلم الجديد، والغلاف المتداول ليس لي علاقة به سواء أنا أو دور النشر".

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وعن سبب الترويج لهذه النُسخة التي تبرأ منها، قال: "محاولة من بعض الموزعين للتربح على حساب الكتب ودور النشر، يخدعون الناس، وسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مروجيها".

في سياق آخر يواصل فريق "كيرة والجن- 1919" التحضير للفيلم استعدادًا لانطلاق التصوير منتصف ديسمبر المُقبل، وبدأت "سينرجي فيلمز" عقد جلسات عمل تضم الكاتب أحمد مراد، المخرج مروان حامد، وبطلي الفيلم الفنان كريم عبدالعزيز والفنان أحمد عز، والمنتج أحمد بدوي مدير عام الشركة المنتجة.

وكشفت الشركة في بيانها الصحفي عن أن فترة التحضير من المقرر أن تستغرق ثلاثة أشهر تقريبًا؛ للانتهاء من تصميم ملابس تناسب الحقبة التاريخية التي تدور فيها الأحداث، وبناء الديكورات، إلى جانب الاستعانة بأحدث معدات التصوير، واختيار الأبطال الذين سيشاركون في بطولة العمل، وإبرام العقود معهم.

فيلم "كيرة والجن"، مأخوذ عن حقبة مهمة من تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، ويستعرض واقع المجتمع المصري فترة الاحتلال الإنجليزي وحتى عام 1924، كاشفًا عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال.