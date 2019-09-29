نوال الكويتية تنعي حارس الملك سلمان

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نعت الفنانة نوال الكويتية، عبر حسابها الرسمي بتويتر، اللواء عبدالعزيز الفغم، حارس الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي قتل مساء أمس السبت، في إطلاق نار.
وعلقت: "إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعل مثواه الجنة ونعيمها، وإلهم أهله الصبر والسلوان اللهم آمين".
يذكر أن اللواء عبدالعزيز الفغم، قتل مساء أمس السبت، برصاص أحد أصدقائه إثر خلاف شخصي داخل منزل صديق آخر له بحي الشاطئ في مدينة جدة، حسبما أعلن المتحدث الرسمي باسم شرطة مكة، ومن المُقرر تشييع جثمانه في الحرم المكي بعد صلاة العشاء اليوم الأحد.
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