زينة للميس الحديدي: سعيدة بعودتك ولا يمكن لأحد أن يحل محلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

حرصت الفنانة زينة على تهنئة الإعلامية لميس الحديدي، بعد إعلان الأخيرة عودتها للشاشة من خلال برنامج "القاهرة الآن"، عبر قناة "العربية الحدث".

ونشرت "زينة"، صورة للميس، وعلقت عليها: "سعيدة جدًا لأنك عُدتي مرة أخرى، أنا سعيدة ومتحمسة للغاية، لا يستطع أحد أن يحل محلك، وافتقدك جدًا على المستوى الشخصي".

يذكر أن الإعلامية لميس الحديدي، أعلنت عودتها للعمل الإعلامي مرة أخرى في 20 أكتوبر المُقبل على شاشة قناة "العربية الحدث".