أحمد الفيشاوي يشارك جمهوره بأحدث صورة تجمعه بسمية الألفي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
أعرب الفنان أحمد الفيشاوي عن سعادته بزيارة والدته الفنانة سمية الألفي، له في منزله، وشارك متابعيه صورة تجمعهما.
وعلق "الفيشاوي"، على الصورة التي نشرها عبر حسابه بـ"انستجرام"، قائلًا: "شكرًا على زيارتك يا ماما".
جدير بالذكر أن أحمد الفيشاوي يشارك في بطولة فيلم "عقد الخواجة" أمام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وعُرض له مؤخرًا فيلم "ولاد رزق 2"، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد داوود، محمد ممدوح، ومن إخراج طارق العريان.
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