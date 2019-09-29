إيرادات السبت.. "Ad Astra" الأول و"Angel has fallen" في المركز الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Ad Astra" بطولة براد بيت، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 28 سبتمبر، إيراد قُدر بـ119 ألفًا و811 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "it: chapter two" بطولة Jessica Chastain، محققًا 101 ألف و925 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Angel has fallen" بطولة Gerard Butler، بعد تحقيقه 89 ألفًا و224 جنيها، وحصل على المركز الرابع فيلم "Rambo 5: last blood" بطولة Sylvester Stallone، وحقق 70 ألفًا و784 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw" ، بعد تحقيقه 67 ألفًا و168 جنيها، وكان المركز السادس من نصيب فيلم "Abominable" وبلغ إيراده أمس 53 ألفًا و472 جنيهًا، وفي المركز السابع يأتي فيلم 47 meters down، الذي حقق 40 ألفًا و553 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "the informer" بطولة Ana de Armas، وحقق 33 ألفًا و901 جنيه، واحتل المركز التاسع فيلم "scary stories to tell in the dark"، بعد تحقيقه 19 ألفًا و823 جنيهًا، وفي المركز العاشر يأتي فيلم "Dora and the lost city of gold" بطولة Isabela Moner، وحقق 18 ألفًا و102 جنيه.