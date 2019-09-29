عليا بهات تحتفل بعيد ميلاد رانبير كابور على طريقتها الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: احتفلت نجمة بوليوود الشابة عليا بهات بعيد ميلاد النجم الهندي رانبير كابور، عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". ونشرت "عليا" صورة لـ"رانبير"، وعلقت عليها قائلة: "كل سنة وأنت طيب". وتشارك عليا بهات، رانبير كابور، في فيلم "Brahmastra " من إحراج ايان موخرجي، ويضم الفيلم أيضا أميتاب باتشان وموني روي و ديمبل كاباديا، ومن المقرر طرحه في موسم احتفالات عيد الميلاد هذا العام.

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