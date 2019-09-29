بالفيديو .. هادي أسود يطلق "الليلة"

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 سبتمبر 2019 04:37 مساءً - أطلق الفنان السوري هادي أسود أغنيته الجديدة " الليلة " وهي من كلمات عادل رفول وألحان جورج مارديروسيان بينما تم تسجيلها في استديو فادي جيجي.



الأغنية الجديدة أطلقها هادي بطريقة الفيديو كليب عبر قناته الرسمية على " يوتيوب " وحققت نسب مشاهدة جيدة وأخرج الفيديو كليب سليم سموح.



ويظهر هادي في الفيديو كليب بصورة لاعب غولف وهي هوايته الأساسية حيث يحاول إيصال رسالة لحبيبته من خلال كرة الغولف إلا أنه يخطئ الهدف أكثر من مرة إلى أن تصل الكرة لحبيبته ضمن مواقف أقرب إلى الكوميدية.



وكان هادي قد حقق نجاحاً كبيراً بأغنيته السابقة التي أطلقها على طريقة السينغل و الفيديو كليب و حملت اسم "يا كل العمر " الى جانب أغنيته "عتبان قلبي ".



وكان هادي أحيا عدد من الحفلات في الصيف الحالي بينما يستعد خلال الفترة المقبلة لجولة غنائية في كندا.

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