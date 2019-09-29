تفاصيل برنامج لميس الحديدي الجديد وموعد إذاعته

تستعد الإعلامية لميس الحديدي، للعودة إلى شاشة التليفزيون مجددًا، من خلال قناة "العربية الحدث"، ومن المقررأن تُقدم برنامج تحت عنوان "القاهرة الآن"، وذلك يوم 20 أكتوبر من الشهر المقبل.
ويشار إلى أن برنامج "القاهرة الآن" سيذاع يومي الأحد والأثنين من كل أسبوع بين التاسعة والحادية عشر مساء بتوقيت القاهرة.
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