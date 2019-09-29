يستضيف مسرح الهوسابير، يوم الخميس المُقبل الموافق 3 أكتوبر، العرض المسرحي "سيمفونية القطة العمياء"، للمخرج باسل ممدوح، في تمام الساعة السابعة مساءً.
يشار إلى أن "سيمفونية القطة العمياء" هو عرض كوميدي خيالي، وتدور أحداثه
جدير بالذكر أن العرض حائز على سبع جوائز في مهرجان جامعة عين شمس للتمثيل المسرحي، من بطولة محمد مجدي، وسام هاشم، متياس القس بسادة، علي محمد، رنا سعيد، فيروز علاء، مادونا عماد، مارينا صبحي، محمود هاني، ميرال مدحت، يوسف مصطفى، يوسف علي، موسيقي أحمد نبيل، تأليف أحمد صبحي، إخراج باسل ممدوح.
كانت هذه تفاصيل خبر الخميس.. عرض "سيمفونية القطة العمياء" علي مسرح الهوسابير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.