الخميس.. عرض "سيمفونية القطة العمياء" علي مسرح الهوسابير

يستضيف مسرح الهوسابير، يوم الخميس المُقبل الموافق 3 أكتوبر، العرض المسرحي "سيمفونية القطة العمياء"، للمخرج باسل ممدوح، في تمام الساعة السابعة مساءً.

يشار إلى أن "سيمفونية القطة العمياء" هو عرض كوميدي خيالي، وتدور أحداثه

في الفضاء الخارجي، في مكان ناءٍ وعصر لم يأتِ بعد، حيث لن يكون الإنسان هو سيّد الكون.جدير بالذكر أن العرض حائز على سبع جوائز في مهرجان جامعة عين شمس للتمثيل المسرحي، من بطولة محمد مجدي، وسام هاشم، متياس القس بسادة، علي محمد، رنا سعيد، فيروز علاء، مادونا عماد، مارينا صبحي، محمود هاني، ميرال مدحت، يوسف مصطفى، يوسف علي، موسيقي أحمد نبيل، تأليف أحمد صبحي، إخراج باسل ممدوح.