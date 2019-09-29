شاهد.. زينة عن عودة الإعلامية لميس الحديدي: أخيرًا هنشوف القمر

أعلنت الفنانة زينة، عن عودة الإعلامية لميس الحديدي على أحد القنوات الفضائية، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وكتبت زينة عبر صفحتها قائلة :"مبروك على قناة العربية اخيرًا هانشوف القمر اشطر واحرف والمذيعة المتميزة في الوطن العربي كله وحشتينا اوووووي وانا اول جمهورك

المنتظر.. برنامج القاهرة الان علي العربية الحدث" .

وتفاعل الجمهور مع المنشور معبرين عن إشتياقهم الشديد لعودة الإعلامية لميس الحديد على شاشات التليفزيون ومتمنيين لها دوام النجاح والسعادة في حياتها الفنية والشخصية.