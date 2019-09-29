شاهد.. محمد رمضان يرد علي المضللين: أوقفت الاحتفال من أجل الشهداء

كشف الفنان محمد رمضان حقيقة ما تردد حوله بشأن استكمال الحفل الذي احياه في احتفالية المنصة الداعمة للدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدم احترام شهداء الوطن ضحايا كمين شمال سيناء.

فكتب رمضان عبر حسابه الرسمي بموقع

تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام": "بالنسبة للأخوة المضللين اللي بيقولوا إني كنت بحتفل ومهمنيش شهداءنا في سينا والله فور معرفتي خبر الإستشهاد إعتذرت عن إكمال الإحتفالية وقرأت الفاتحة مع المليون مصري اللي في الشارع أمامي وطلبت النشيد الوطني حداداً على الأبطال اللهم اسكنهم فسيح جناته".جدير بالذكر أن الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي، مستهدفًا كمين تفاحة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، أسفر عن استشهاد عدد من قوات الامن والمدنيين وإصابة آخرين.