شاهد.. أصالة ناعية عبدالعزيز الفغم: هذا الرجل لم يعرف إلا الحب

نعت المطربة أصالة، بمزيدًا من الحزن، اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز الذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".



نشرت أصاله صورة مجمعة للراحل برفقة الملك

سلمان، وعلقت عليها قائلة: "هذا الرّجل لمّ يعرف إلّا حبّ وطنه وأولي أمّره فكان بالعهد صادق.. أحبّ وأوفى ومات على العهد.. رحم الله شهيد الوطن عبد العزيز الفغم وألهم أهله الصبر والسلوان على قسوة غيابه.. حفظ الله السّعوديّه وأهلها وقادتها وحفظ كلّ بلادنا منّ كلّ شرّ ".



يذكر أنّ اللواء عبد العزيز الفغم شغل منصب الحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، ثم أكمل مهمته كحارس للملك سلمان بن عبدالعزيز، وكان قد حصل على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.



