مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي ينعي سامي عبدالحميد

تنعي إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ببالغ الحزن والأسى الفنان العربي الكبير سامي عبد الحميد - عميد المسرح العراقي، الذي قدم مسيرة فنية ومسرحية كبيرة خلال رحلته التي أثرت المكتبة المسرحية والفنية. العراقي، الذي قدم مسيرة فنية ومسرحية كبيرة خلال رحلته التي أثرت المكتبة المسرحية والفنية. وتتقدم إدارة المهرجان بخالص التعازي لأسرته الكريمه بالعراق ونسأل المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة الصبر و السلوان .

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