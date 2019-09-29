شاهد.. أحمد عز ينعي شهداء الوطن في حادث كمين تفاحة

نعي الفنان أحمد عز شهداء الوطن، بعد حادث كمين تفاحة بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، الذي وقع يوم الجمعة الماضي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهاتالشهير "إنستجرام".نشر عز، صورة جمعت عددًا من الشهداء وعلق قائلًا: "ربنا يرحم كل شهداء الجيش والوطن وحسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم وعدو عايز يخرب البلد دي".
جدير بالذكر أن الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الجمعة الماضي مستهدفًا كمين التفاحة في منطقة بئر العبد في شمال سيناء، أسفر عن استشهاد عدد من قوات الامن والمدنيين وإصابة آخرين.
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