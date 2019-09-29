شاهد.. لُجين عمران ناعية عبدالعزيز الفغم: العُظماء لا يُقتلون إلا غدرا

نعت الإعلامية لُجين عمران، اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز الذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، ودعت له بالرحمة والغفران، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
فكتبت لجين عبر حسابها: "نعم العُظماء لا يُقتلون إلا غدرا
يذكر أنّ اللواء عبد العزيز الفغم شغل منصب الحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، ثم أكمل مهمته كحارس للملك سلمان بن عبدالعزيز، وقد حصل على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.
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