شاهد.. لُجين عمران ناعية عبدالعزيز الفغم: العُظماء لا يُقتلون إلا غدرا

نعت الإعلامية لُجين عمران، اللواء عبد العزيز الفغم الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز الذي استشهد في الساعات الأولى من صباح اليوم، ودعت له بالرحمة والغفران، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

فكتبت لجين عبر حسابها: "نعم ‏العُظماء لا يُقتلون إلا غدرا

و للأسف لما يغدر بك أقرب صديق.. اللواء عبدالعزيزالفغم الإبن البار و الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان و المغفور له الملك عبدالله في ذمة الله.. عاش و مات مخلصا و لكن أفعاله لن تموت.. جاور الملوك و من ثم رحل إلى ملك الملوك.. اللهم إرحم عبدك عبدالعزيز و أغفر له يا أرحم الراحمين و أسكنه فسيح جناتك".يذكر أنّ اللواء عبد العزيز الفغم شغل منصب الحارس الشخصي للملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، ثم أكمل مهمته كحارس للملك سلمان بن عبدالعزيز، وقد حصل على أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية.